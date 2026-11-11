Murio Carlos Babington, leyenda de Huracán que terminó entre polémicas

El fútbol argentino atraviesa una jornada de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, histórico futbolista de Huracán, quien falleció este miércoles 11 de noviembre a los 77 años. Apodado “El Inglés”, fue uno de los grandes talentos de su generación y una de las figuras del inolvidable equipo del Globo que conquistó el Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington construyó una extensa trayectoria vinculada principalmente a Huracán, club en el que se convirtió en ídolo y con cuya camiseta alcanzó sus mayores reconocimientos como futbolista. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para generar fútbol lo transformaron en uno de los nombres propios de aquel equipo que quedó en la historia.

Aquel Huracán de 1973, integrado también por figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, marcó una época en el fútbol argentino. Con un estilo ofensivo y vistoso, el conjunto dirigido por Menotti se consagró campeón del Torneo Metropolitano y es considerado uno de los mejores equipos de la historia del país.

Su recorrido también incluyó a la Selección Argentina. Babington disputó el Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco partidos y convirtió un gol. En total, vistió la camiseta albiceleste en 13 oportunidades. Luego continuó su carrera en el exterior, especialmente en Junior de Barranquilla, Colombia, donde recibió el apodo de “El Lord del Fútbol”.

Después de retirarse como jugador, comenzó una extensa etapa como entrenador. Dirigió a diferentes equipos del fútbol argentino, entre ellos Platense, Banfield, Racing, River Plate y Chacarita, aunque su vínculo más fuerte siempre estuvo relacionado con Huracán. En el Globo consiguió dos ascensos a Primera División, en las temporadas 1989/90 y 1999/2000.

Su relación con la institución de Parque Patricios también tuvo un capítulo dirigencial. En 2006 asumió como presidente y condujo al club durante su regreso a la máxima categoría en 2007. Sin embargo, su gestión terminó en medio de fuertes cuestionamientos de los hinchas y posteriores conflictos institucionales y judiciales. De aquella condición de ídolo futbolístico pasó a convertirse en una figura discutida dentro de la vida política del club. Renunció en 2011, luego de que Gimnasia lo mandara a la B.