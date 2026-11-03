Murió el futbolista del Tenerife De Miguel, tras un violento choque con el arquero

El delantero del Tenerife de España Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un rival el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" de De Miguel, trasladado de urgencia el lunes tras chocar con el arquero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que obligó al traslado de De Miguel a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López. El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel. El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Según la prensa española, el futbolista sufrió una paro cardiorrespiratorio tras el golpe, del que pudo ser reanimado. El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital.

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado durante la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo. No hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro. "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la nota.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra. "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales. "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

La Federación Española ha postergado los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina que debían celebrarse este martes como señal de respeto. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel", afirmó en un comunicado.