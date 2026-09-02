Murió Jorge Martín, campeón con la Selección y figura del básquet platense

El básquet argentino despide a Jorge Martín, conocido como “El Nene”, quien falleció luego de una trayectoria que lo tuvo como protagonista de las décadas de 1970 y 1980. Campeón con la Selección Argentina, dejó una huella en Gimnasia, Obras y Ferro. Tenía 71 años.

Oriundo de Venado Tuerto, Martín llegó a La Plata a comienzos de los años setenta, acompañado por Miguel Ángel Ripullone. Su aparición en el Lobo no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en una de las figuras de aquel equipo que dominaba la Asociación Platense.

Aquel Gimnasia que marcó una época en el ámbito local daría luego un paso hacia una competencia de mayor nivel al incorporarse a la Federación de Capital Federal. Martín, que se desempeñaba como ala pivote y medía 1,98 metros, también tuvo pasos destacados por Obras y Ferro. En 1976 alcanzó uno de los puntos salientes de su carrera al consagrarse goleador de la Copa Williams Jones, disputada en el Luna Park.

Una extensa trayectoria con la Selección Argentina

La relación de Jorge Martín con la camiseta argentina comenzó en las categorías juveniles. En 1972 integró el seleccionado que se consagró campeón sudamericano juvenil.

Con el equipo mayor participó del Mundial de Puerto Rico de 1974 y también formó parte del plantel que disputó el Preolímpico de 1980. Argentina logró allí la clasificación a los Juegos Olímpicos, aunque finalmente no pudo participar debido al boicot.

Entre sus principales conquistas con la Selección se encuentran los títulos sudamericanos de 1976, disputado en Colombia, y de 1979, que tuvo como sede a Bahía Blanca. Además, Martín representó al país en los Juegos Panamericanos de 1975 y 1979 y en el Campeonato Sudamericano de 1977. Su última participación con la camiseta albiceleste se produjo en el Sudamericano de 1981.

Sus últimos años en la Liga Nacional

Martín también fue parte de los primeros años de la Liga Nacional. En la máxima categoría disputó cuatro temporadas: en 1986 jugó para Echagüe, en 1988 regresó a Gimnasia y completó sus dos últimas campañas, 1990/91 y 1991/92, en Ferro, club en el que finalmente puso punto final a su carrera.

Su recorrido no se limitó a la máxima categoría. También tuvo una importante participación en el ascenso y en 1984 consiguió subir a la Liga A con San Lorenzo. Después pasó por Independiente de Neuquén, Sportivo San Salvador de Entre Ríos y Centenario de Venado Tuerto.

Con una carrera que atravesó distintos equipos y competencias, Jorge Martín quedó ligado a una generación fundamental del básquet argentino y especialmente a la historia de Gimnasia.