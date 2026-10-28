Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Tenía 74 años. La información fue confirmada por la AFA

Por Redacción

La mamá del director técnico del Seleccionado nacional, de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, murió a los 74 años en la ciudad santafesina de Pujato.

Según se supo, Scaloni se encuentra en camino hacia el velorio, que será de carácter íntimo.

Marzetti vivía en Pujato junto con su marido, Angel, con quien tuvo a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

La madre de Scaloni atravesaba hace varios años un delicado estado de salud e incluso el entrenador de la selección argentina se replanteó en más de una ocasión dejar el cargo debido a esta situación.

En septiembre del 2024, luego de la obtención del título en la Copa América con la selección, Scaloni habló a corazón abierto sobre el estado de salud de sus padres y conmovió a todos.

"No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo", confesó.

Y agregó: "Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida".

Desde la AFA publicaron un mensaje en la cuenta en X con motivo del fallecimiento de la mamá del entrenador.

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti", comienza el texto, y cierra agregando: "El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?