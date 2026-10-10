Murió Ramón Aiub, exjugador de rugby de La Plata e hijo de desaparecidos

Tenía 51 años y había sido secuestrado durante la última dictadura militar cuando era un niño de dos años. Vivió en La Plata, jugó al rugby en Universitario y residía en Coronel Dorrego.

Ramón Alberto Aiub murió a los 51 años en Coronel Dorrego. Nacido en La Plata, fue víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y era hijo de Carlos César Aiub Salomón y Beatriz Angélica Ronco Mayol, ambos desaparecidos. También tenía familiares que fueron secuestrados o asesinados durante ese período.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por el Club Universitario de La Plata, institución en la que fue socio y jugador de rugby. “Lamentamos el fallecimiento de Ramón Aiub, ex socio y jugador de rugby del club”, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

Aiub era profesor y tenía interés por la aviación, las motos y el rugby. Su muerte generó mensajes de despedida tanto en La Plata, donde nació y desarrolló parte de su vida, como en Coronel Dorrego, donde falleció.

El secuestro de Ramón Aiub durante la dictadura

El 9 de junio de 1977, cuando tenía apenas dos años, Ramón fue secuestrado junto a su padre, Carlos César Aiub Salomón, que entonces tenía 27 años. El niño fue dejado en la casa de una familia a la que no conocía.

Su abuelo comenzó una búsqueda para encontrarlo y, finalmente, logró dar con su paradero. La familia que lo había retenido accedió a devolverlo.

Ese mismo día, en otro operativo, fueron secuestrados su madre, Beatriz Ronco, y su tío Ricardo Aiub. Ambos permanecen desaparecidos, al igual que su padre.

La historia familiar estuvo atravesada por otros hechos represivos. El hermano de Ramón, Juan Martín Aiub, tenía apenas dos meses cuando secuestraron a su madre. El bebé estaba en la misma vivienda que su tío Ricardo y fue puesto a salvo antes de la llegada de los militares, al quedar al cuidado de una vecina.

Quién era Beatriz Ronco, la madre de Ramón Aiub

Beatriz Angélica Ronco Mayol era platense y tenía 28 años cuando fue secuestrada. Cursó la primaria en la Escuela Graduada Joaquín V. González, la secundaria en el Colegio Nacional y se recibió de profesora en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Durante su militancia política participó en el Peronismo de Base (PB), las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre (MR-17) y el Frente Revolucionario 17 de Octubre (FR-17).

El 9 de junio de 1977 fue secuestrada junto a su cuñado, Ricardo Aiub, en una vivienda de Tolosa. Según informó el espacio Huellas de la Memoria, su legajo como estudiante y docente del Colegio Nacional fue reparado mediante la resolución 1201/23, de noviembre de 2023.

Días después, el 15 de junio, también fue secuestrada María Dolores Salomón, abuela de Ramón. Durante su cautiverio estuvo en el mismo centro clandestino de detención que su hijo Carlos y pudo escucharlo mientras era torturado. Fue liberada una semana después y recibió un pasaje de ida a Coronel Dorrego.

El 19 de junio, durante un operativo en la zona de 141, 530 y 531, fueron asesinados María Concepción Aiub, tía de Ramón, y su esposo, Rafael Caielli. En la vivienda había un bebé llamado Claudio, de pocos meses. Tras un enfrentamiento que se prolongó durante varias horas, los efectivos incendiaron la casa.

La historia de Ramón Aiub estuvo marcada desde la infancia por la represión ilegal y la desaparición de sus familiares. A los 51 años, su fallecimiento fue despedido por la comunidad del rugby platense y por quienes compartieron con él distintos momentos de su vida.