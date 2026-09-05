Murió un conocido preparador físico del fútbol de la Región

Guillermo Pallanza, reconocido entrenador y profesor de Educación Física de La Plata, falleció en las últimas horas y su muerte generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y distintas instituciones deportivas de la región.

Con una extensa trayectoria vinculada al deporte platense, Pallanza trabajó durante décadas en clubes de La Plata, Berisso y Ensenada y tuvo un recorrido especialmente ligado a la Liga Amateur Platense. Su carrera estuvo marcada por su participación en el fútbol y el básquet, tanto como entrenador como desde otros roles dentro de los cuerpos técnicos.

En el fútbol, desarrolló distintas etapas en clubes como San Juan Bautista, La Plata Fútbol Club, Estrella de Berisso, Fuerte Barragán, El Cruce y For Ever. A lo largo de los años integró numerosos cuerpos técnicos y fue parte de equipos que alcanzaron distintos logros deportivos.

También tuvo una fuerte presencia en el básquet regional a través del Centro de Estudiantes y Egresados (CEYE), institución en la que se desempeñó como jugador y entrenador y donde dejó una huella que sus integrantes destacaron especialmente tras conocerse su fallecimiento.

Entre quienes lo despidieron públicamente estuvo Luis Martín, preparador físico de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y subcampeona en Estados Unidos 2026, quien fue dirigido por Pallanza durante su formación. “QEPD, querido Guille. ‘Profe del profe’, como te gustaba decir”, escribió el platense en sus redes sociales.

Desde Estrella de Berisso también expresaron su pesar por la noticia y acompañaron a los familiares, amigos y seres queridos de Pallanza en este momento.

La Plata Fútbol Club, institución de José Hernández en la que también trabajó, recordó su dedicación y compromiso. “Agradecemos profundamente al Profe por su dedicación y entrega en nuestra institución. Profe Guillermo Pallanza, te vamos a extrañar”, expresaron desde el club.

En el CEYE, donde tuvo un vínculo especialmente estrecho, también lo despidieron con un mensaje en el que destacaron su lugar dentro de la historia de la institución. “Hoy despedimos a un hermano, un padre, un tío, un amigo y, sobre todo, a una persona que fue parte de nuestra historia y dejó su huella en nuestra institución”, señalaron.

La muerte de Pallanza dejó así una profunda huella en distintas generaciones del deporte de la región, especialmente entre quienes compartieron con él años de formación, entrenamientos y competencia.