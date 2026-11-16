Murió un futbolista juvenil de Ezeiza FC tras recibir un pelotazo en la cabeza

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Abel Núñez, un futbolista de 16 años que integraba las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza y que falleció luego de sufrir un fuerte impacto en la cabeza durante un partido oficial frente a Deportivo Muñiz.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, ubicado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Allí se disputaba un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Núñez, integrante de la categoría 2008 y que vestía la camiseta número 10, recibió un pelotazo de lleno en la cabeza luego de un fuerte rechazo durante el desarrollo del partido. Tras el impacto, cayó inmediatamente al suelo y quedó inconsciente.

Los integrantes de los cuerpos médicos intervinieron para asistirlo y dispusieron su traslado de urgencia a un centro de salud. Debido a la gravedad del cuadro, el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica, pero su evolución no fue favorable y finalmente falleció este domingo.

La situación obligó a suspender inmediatamente el encuentro de Quinta División y también el partido de Sexta, que debía disputarse a continuación.

Desde Fútbol Club Ezeiza habían iniciado una cadena de oración para acompañar al futbolista y a su familia durante las horas de incertidumbre. Tras confirmarse la noticia, la institución publicó un sentido mensaje de despedida.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", expresaron.

Abel también desarrollaba su carrera deportiva en el futsal. Integraba la Reserva de Nueva Estrella, institución que decidió suspender toda la jornada deportiva prevista para este domingo, incluido el encuentro que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

"Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar", comunicaron desde el club.