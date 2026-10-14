Muslera le dijo que no a Forlán y descartó volver a la Selección de Uruguay

Fernando Muslera volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol uruguayo por su futuro en la Selección. Diego Forlán, flamante entrenador, reveló que mantuvo una conversación telefónica con el arquero de Estudiantes y que recibió una respuesta contundente: por ahora, no tiene intención de volver a vestir la camiseta celeste.

La revelación se produjo durante una conferencia de prensa en la que Forlán hizo un balance de su primera experiencia al frente del seleccionado uruguayo. Allí explicó que decidió comunicarse personalmente con Muslera para conocer su situación y evaluar si podía considerarlo para futuras convocatorias. La respuesta del guardameta fue negativa, en buena medida porque todavía falta tiempo para la próxima competencia importante.

“Es un arquero que marcó historia, fue un gran compañero y es un gran amigo”, expresó Forlán. El entrenador destacó su trayectoria y explicó que, por el respeto y el vínculo personal que los une, consideró importante consultarlo antes de tomar una decisión.

Según contó, Muslera le manifestó que no estaba disponible para regresar. “Él sabe que tiene poco tiempo para jugar porque no hay una competencia cercana”, explicó el técnico, al reconstruir los motivos de la conversación.

Disputó cinco Mundiales, fue campeón de la Copa América de 2011 y acumuló 133 partidos internacionales antes de anunciar su retiro de la Selección en 2024. Sin embargo, en el tramo final de su carrera volvió a ser considerado durante el ciclo mundialista de Marcelo Bielsa y participó del Mundial de 2026.

Su presente en Estudiantes también forma parte de la ecuación. A sus 39 años, el arquero tiene contrato con el Pincha hasta diciembre de 2026 y comenzó a transitar una etapa en la que el final de su carrera profesional aparece cada vez más cerca. En enero, ya se había señalado que podía tratarse de su último año en el club platense y recogido la posibilidad de que cierre su trayectoria en Montevideo Wanderers, donde debutó como profesional.

En ese contexto, la distancia hasta la próxima Copa América, prevista para 2028, parece haber pesado en su decisión. La posibilidad de regresar a la Selección implicaría sostener una exigencia deportiva adicional cuando sus prioridades están concentradas en el presente y en definir cómo será el cierre de su carrera.