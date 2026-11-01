Muslera se hizo cargo del error y pidió disculpas

Fernando Muslera fue recibido con una tremenda ovación de los hinchas cuando fue a ocupar el arco de la calle 55, en reconocimiento a su notable actuación en el partido revancha contra Flamengo, en el Maracaná, por la Libertadores.

Pero anoche, el experimentado arquero cometió un grosero error que le permitió a Instituto abrir el marcador a los 3 minutos de comenzado el encuentro.

Muslera recibió un pase hacia atrás de Gastón Benedetti; el uruguayo, que nació en Argentina, intentó rechazar, se trabó en el momento de sacar el balón, y Facundo Suárez, que se le tiró encima para presionar, y aprovechó el error para convertir el gol.

Inmediatamente después de la jugada fatídica que le permitió a Instituto irse al descanso en ventaja, levantó su brazo derecho y se hizo cargo de la situación al pedir disculpas a los hinchas y también al banco de suplentes. Muslera, también falló en la salida en el segundo gol de la Gloria.

GUGNALI, EN EL ESTADIO

Claudio Gugnali, el ex ayudante de campo de Alejandro Sabella en la Selección Argentina, estuvo presente anoche en el estadio UNO para presenciar el partido.

Y estuvo acompañado por sus nietas, Amanda y Clara, quienes salieron al campo de juego junto a los futbolistas albirrojos. Lo mismo sucedió con Alexis Castro, que ingresó a la cancha junto a su hijo Tadeo.