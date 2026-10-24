Muslera y la señal: ir a dónde te quieren

En las entrañas del mítico Estadio

Maracaná, donde se han escrito las páginas más dramáticas de la historia del fútbol, Fernando Muslera encontró su propia eternidad. El arquero de 40 años contuvo tres penales consecutivos en la tanda decisiva frente a Flamengo, clasificando a Estudiantes a la gran final de la Copa Libertadores 2026.

Apenas cuatro meses después de haber sido el principal blanco de las críticas en Uruguay por el paso en falso de la Celeste en el Mundial, el arquero firmó su redención definitiva en una noche que rozó lo épico. Tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario, Muslera se agigantó desde los doce pasos deteniendo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para sellar el 3-2 definitivo.

Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada por la emoción, el arquero se enfrentó a los micrófonos de la TV aún sobre el césped carioca: “Siento orgullo y felicidad. En lo personal, el fútbol siempre te da otra oportunidad”.

“Luchamos mucho por este sueño, le metimos mucha garra. Hicimos el partido que teníamos que hacer en el Maracaná, contra un gran rival”, expresó la gran figura de la noche.

En relación con las críticas del pasado, el arquero dio una lección de resiliencia: “Más allá de que las cosas te salgan bien o mal, hay que dar la cara y hacerte cargo de las buenas y las no tan buenas”.

También recordó el soporte vital de su círculo íntimo, en especial de su esposa, quien lo impulsó a fichar por el club platense cuando evaluaba el retiro: “Mi señora me dijo: ‘Andá a donde te quieren’, porque Estudiantes te quiere y ahí vas a estar bien”.

Ahora el arquero, que luego del Mundial (tuvo que pedir el cambio en el entretiempo del ùltimo partido porque estaba muy mal anímicamente) recibe una montaña de elogios en lo que pueden ser sus últimos meses como jugador profesional

La gesta del Maracaná tiene un condimento extra y sumamente especial para el arquero charrúa. La gran final de la Copa Libertadores se disputará el próximo 28 de noviembre, nada menos que en el Estadio Centenario de Montevideo, su ciudad natal. Allí, Estudiantes buscará la gloria eterna midiéndose ante Palmeiras. Muslera ya palpita lo que será cruzar el Río de la Plata para jugar en su tierra: “Será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol”. Fiel a la identidad que adoptó en el León, el uruguayo dejó en claro que la celebración en Brasil ya es historia y el plantel se mantiene enfocado: “Ahora queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes”.

Del estadio Maracaná se fue casi a las corridas. Fue el último en salir del campo de juego, luego habló con la TV con derechos en la zona mixta y cuando lo esperaba un pelotón de periodísticas lo llevaron corriendo para el colectivo porque la delegación tenía que irse para volver al hotel y luego descansar antes de pegar la vuelta a Buenos Aires donde lo esperan miles de horas en la espera de la Gran Final.

la frase de guido carrillo antes del partido en río de janeiro

Muslera reveló la frase de Carrillo que motivó a Estudiantes antes de eliminar a Flamengo

El arquero contó qué les dijo el delantero del Pincha a sus compañeros durante el viaje al Maracaná. “Si no nos tiramos de cabeza hoy, ¿cuándo va a ser?”, expresó Carrillo antes de la revancha de semifinales de la Copa Libertadores.

Fernando Muslera reveló una de las frases que marcaron la previa de Estudiantes ante Flamengo en el Maracaná. Después de la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026, conseguida por penales, el arquero uruguayo contó que Guido Carrillo tomó la palabra durante el viaje al estadio y dejó un mensaje que reflejó la mentalidad con la que el equipo afrontó el partido.

“Antes del partido vimos un mensaje de todos los familiares y ver a mis hijos ahí… Y las primeras palabras fueron de Guido en el micro: ‘Si no nos tiramos de cabeza hoy, ¿cuándo va a ser?’”, relató Muslera en la zona mixta.

El delantero, referente del plantel albirrojo, puso en palabras el desafío que tenía por delante Estudiantes: jugarse todo en una semifinal ante uno de los equipos más poderosos del continente y en un escenario cargado de presión.

“Y creo que fue literal”, agregó Muslera, en referencia a la entrega que mostró el equipo durante la revancha, que terminó 0 a 0 en el tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos.

“Muslereada”, la prensa uruguaya se rindió a sus pies

El arquero de 40 años agigantó su figura tapando los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, permitiendo que Estudiantes avance a la final.

El diario El País (sección Ovación) tituló en portada: “Copa Libertadores: con Muslera figura, atajando tres penales, Estudiantes eliminó a Flamengo y es finalista”.

“Siento orgullo y felicidad. En lo personal, el fútbol siempre da revancha”, expresó

Por su parte, La Diaria destacó: “Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná y es finalista de la Copa Libertadores”. En su análisis, resaltó el planteo táctico de Medina y valoró cómo Muslera sostuvo el cero en un trámite cerrado para luego erigirse como el héroe supremo en los disparos desde el punto del penal.

Asimismo, Montevideo Portal tituló en su sección deportiva como “Muslereada”, enfocándose no solo en el rendimiento del arquero en la definición, sino también en los festejos y las repercusiones internas dentro del vestuario Pincha.