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“Muslereada”: la prensa de Uruguay se rindió con Fernando Muslera después de su actuación ante Flamengo

Por Redacción

La clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Flamengo en el Maracaná retumbó con fuerza del otro lado del Río de la Plata. Los principales medios de Uruguay dedicaron sus portadas a la gran actuación de Fernando Muslera, que mostró un flojo rendimiento en el último Mundial y que este jueves se convirtió en la gran figura de la noche al atajar tres penales en la definición desde los doce pasos.

El arquero de 40 años agigantó su figura tapando los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, permitiendo que el equipo conducido por Alexander Medina sellase su boleto a la gran final.

El diario El País (sección Ovación) tituló en portada: “Copa Libertadores: con Muslera figura, atajando tres penales, Estudiantes eliminó a Flamengo y es finalista”. En su bajada, el portal montevideano remarcó la importancia de sus atajadas decisivas ante los astros del equipo carioca, proyectando además el desembarco del Pincha para definir el título en el Estadio Centenario de Montevideo.

Por su parte, La Diaria destacó: “Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná y es finalista de la Copa Libertadores”. En su análisis, resaltó el planteo táctico del Cacique Medina y valoró cómo Muslera sostuvo el cero en un trámite cerrado para luego erigirse como el héroe supremo en los disparos desde el punto del penal.

Asimismo, Montevideo Portal tituló en su sección deportiva como “Muslereada”, enfocándose no solo en el rendimiento del arquero en la definición, sino también en los festejos y las repercusiones internas dentro del vestuario Pincha.

En ese sentido, el medio uruguayo citó las rendidas palabras de Guido Carrillo. “Es increíble. Se lo merece, es un profesional de la puta madre. Palabras solo de agradecimiento”, reflejando el ovacionado cántico de “Muslera, Muslera” que bajó de la tribuna visitante en Río de Janeiro.

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