Muy bajo nivel ¿Podrá jugar bien en el momento que lo desee?

Faltando veinte días para el episodio competitivo que aguarda con enorme ansiedad e ilusión, el muy bajo nivel que mostró ayer frente a Talleres consiguió instalar un apreciable nivel de preocupación entre los mismos hinchas que no dudan en realizar los más variados sacrificios con tal de estar presentes en Montevideo.

El próximo jueves volverá a Córdoba para disputar una final infinitamente menos importante que aquella que lo desvela frente al poderoso Palmeiras.

La Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio de Belgrano, está claro que es por un trofeo que desea levantar; pero, no menos importante, será además la última prueba formal antes de concentrarse al ciento por ciento en lo que ocurrirá en Uruguay. Allí deberá mostrarse mejorado, más sólido en defensa, muy especialmente por ambas bandas, con vuelo creativo en la mitad de la cancha y peligroso en ataque, situación que de ningún modo se apreció en el empate que alcanzó en el estadio Kempes.

SÓLO FALTARON GUIDO Y NÚÑEZ; NO HABÍA EXCUSA PARA JUGAR TAN MAL

¿Recuperando a Guido Carrillo y a Santiago Núñez como titulares alcanzará para mostrar los rasgos de una formación brava para cualquier rival? La pregunta es simple, ¿podrá jugar bien cuando lo necesite? ¿Acaso tiene la capacidad de regresar a su mejor versión con sólo proponérselo?

Joaquín Correa está demasiado lejos de lo que puede dar. El equipo necesita ser confiable otra vez

La tan pegajosa como nociva irregularidad que lo perturbó durante todo el torneo Clausura le ha pasado facturas que debiera saldar en la severa autocrítica que se le recomienda.

De ningún modo significan lo mismo los dos partidos que le quedan, aunque la final ante la Lepra mendocina debiera “usarla” para medir su grado de recuperación colectiva.

PASE LO QUE PASE, URGE UNA RENOVACIÓN DE LOS ATACANTES

Más allá de cómo termine la historia que lo tiene persiguiendo “la gloria eterna”, luego llegará el momento de tomar fuertes decisiones.

El ataque, genuinamente liderado por Guido Carrillo necesita jugadores de mayor nivel. Lucas Alario y Adolfo Gaich siguen demostrando que no están a la altura lo que demanda en la actualidad vestir la camiseta de Estudiantes.

Estos serán días que demandarán esfuerzos mayúsculos y constantes de todos los que estén involucrados en la vida del plantel, pero en los últimos días del almanaque habrá que decidir el perfil de grupo que se persigue para el año próximo.

Acortar la distancia existente entre los titulares y la mayoría de los habituales suplentes es un tema a resolver si lo que se pretende es elevar la vara.

Lo de ayer no movió la aguja. Fue una función nada seductora y pronto se olvidará.