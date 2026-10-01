Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Muy buena venta que sigue hoy en UNO de 10 a 17 horas

Archivo

Por Redacción

Se realizó ayer otra jornada de venta de entradas físicas para la Copa Argentina con muy buen ritmo. Pasaron miles de hinchas y se informó que más de 5 mil ya adquirieron una general o platea para el partido a jugarse esta noche en la cancha de Defensa y Justicia.

En la jornada de ayer se vendieron solamente entradas para los socios y recién en la jornada de hoy, de 10 a 17 horas, se venderá para aquellas personas que no son socias razón por la cual se espera un gran marco alentando al equipo albirrojo.

Para esta partido la organización de la Copa Argentina dispuso que las plateas cuesten 80 mil pesos, 60 mil las populares y los menores paguen 50 mil pesos.

El Pincha oupará la cabecera local y su acceso será por la avenida Novak y la calle 578. Se recomienda ir por Autopista hasta Alpargatas y tomás Calchaquí.

No se venden entradas en la cancha.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?