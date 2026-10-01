Muy buena venta que sigue hoy en UNO de 10 a 17 horas

Se realizó ayer otra jornada de venta de entradas físicas para la Copa Argentina con muy buen ritmo. Pasaron miles de hinchas y se informó que más de 5 mil ya adquirieron una general o platea para el partido a jugarse esta noche en la cancha de Defensa y Justicia.

En la jornada de ayer se vendieron solamente entradas para los socios y recién en la jornada de hoy, de 10 a 17 horas, se venderá para aquellas personas que no son socias razón por la cual se espera un gran marco alentando al equipo albirrojo.

Para esta partido la organización de la Copa Argentina dispuso que las plateas cuesten 80 mil pesos, 60 mil las populares y los menores paguen 50 mil pesos.

El Pincha oupará la cabecera local y su acceso será por la avenida Novak y la calle 578. Se recomienda ir por Autopista hasta Alpargatas y tomás Calchaquí.

No se venden entradas en la cancha.