Para algunos, este nivel de Nacho Fernández es una sorpresa. Para otros no, empezando por el propio jugador. El flaco de Dudignac volvió para esto, para un Gimnasia protagonista, competitivo. Ante Boca, el Tripero tendrá una prueba de fuego porque llevará su invicto de once fechas a la Bombonera pero enfrentará al reciente campeón de la Sudamericana, con ocho triunfos al hilo.

Nacho se ilusiona con pelear este campeonato hasta el final, pero sabe bien que enfrente tendrá al rival de mejor momento en el fútbol argentino. “Sabemos que es difícil pero es el sueño que tenemos todos. Va a ser una llave muy complicada, tenemos que prepararnos de la mejor manera”, analizó el volante tripero.

Fernández, líder indiscutido dentro y fuera de la cancha, prefiere elogiar al grupo, el casamiento fundamental de la campaña. “Cuando llegué dije que quería competir. Quería un equipo que se entregue y el grupo se tira de cabeza, se mata, y creo que por eso competimos de igual a igual contra todos, a veces jugando bien, a veces jugando mal”, dijo el capitán mens sana.

“El cuerpo técnico está haciendo las cosas muy bien y hay que reconocerlo porque a veces parece que ganamos de casualidad pero hay un laburo muy fuerte atrás”, amplió Nacho, en una muestra más de simbiosis con el DT Ariel Pereyra, con números fantásticos desde que se hizo cargo del primer equipo.

A la hora de repartir aplausos, los hinchas triperos guardan sus mejores ovaciones para Ignacio Fernández. Cuesta recordar un regreso tan determinante, algo que se potencia mutuamente con la gran campaña del equipo. Y el cariño de los triperos lo emociona: “Que la gente me reconozca de la manera que lo hace para mi es un orgullo y a veces me emociono. Salgo a la cancha, los veo y la verdad que me toca el corazón. Es algo difícil de manejar”.

Obviamente , todo sería mucho más difícil si el resto no acompaña, pero Nacho se deshace en elogios para con sus compañeros. “Tener un equipo que se entrega y se mata ayuda a tener un gran presente”, dijo el número 8 tripero.

“El equipo juega, se entrega y eso me ayuda muchísimo para que yo tenga este presente. A veces me enojo un poco y alguno se tiene que aguantar una puteada, pero la verdad es que los pibes se matan. Estamos muy contentos porque tenemos un gran grupo”, completó Nacho. La unión entre los jugadores y los hinchas se hizo cada vez más sólida con el paso de las fechas, de la mano de un equipo que desborda de fe en cada presentación.

“Estamos con mucha confianza, estamos muy bien. Lógicamente que cometemos errores porque el fútbol tiene mucho de esto: acertás, te equivocás, el rival está”, analizó Fernández, quien considera que el poder de fuego del equipo es fundamental para explicar estás cinco victorias al hilo con las que llega a la Bombonera. “Somos un equipo que mete muchos goles y corrigiendo algunas cosas creo que vamos a estar para pelear como lo hicimos a lo largo de todo el año”.

También guardó elogios para “los pibes del club”, aunque ya no sean tan pibes. El gol de Melluso emocionó a todos en el Bosque e Ignacio Miramón le agregó llegada y gol a su juego para ser un mediocampista cada vez más completo. Para Nacho Fernández, ambos son fundamentales a la hora de empujar al grupo hacia adelante. “Que ellos hayan convertido es un plus, porque son chicos que salieron de acá. Ahora a Nacho le tocó volver, Mellu también volvió y pasó cosas complicadas, lo demostró con toda la emoción con la que festejó el gol. Es muy lindo que les haya tocado a ellos porque hacen un trabajo fundamental para el equipo”, concluyó la figura albiazul.