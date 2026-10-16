Nacho Fernández se emocionó al recordar a Maradona tras el triunfo de Gimnasia: “Desde el cielo estará contento”

Gimnasia logró una victoria fundamental en Parque Patricios al derrotar por 2-1 a Huracán. Uno de los momentos más conmovedores se vivió al término del partido, cuando Nacho Fernández se emocionó al recordar a Diego Armando Maradona.

Durante la transmisión oficial, el cronista de TNT Sports advirtió un gesto particular del referente del Lobo antes de iniciar la entrevista. "Antes de empezar la nota le diste un beso a la cinta de capitán", le señaló el periodista.

La respuesta de Nacho no tardó en conmover a todo el pueblo tripero y a los amantes del fútbol argentino. “El Diego. Siempre me emociono cuando hablo de Maradona. Me acompaña en todos los partidos”, expresó el mediocampista con los ojos vidriosos, en referencia al astro argentino que dejó una huella imborrable durante su paso como director técnico del Lobo.

Consultado sobre si sentía que la presencia de Maradona se sintió en el desarrollo del partido, Fernández no dudó en su respuesta: “Sin duda, sin duda hoy acompañó a todo el equipo y conseguimos una victoria fundamental, así que bueno, desde el cielo estará contento”.

El triunfo 2-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó le dio a Gimnasia un envión de confianza invalorable de cara a la recta final del Clausura, apuntalado por el liderazgo de su capitán y un sentido homenaje permanente a la memoria de Maradona.