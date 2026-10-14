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Nacho Miramón fue el jugador destacado de la última fecha del Torneo Clausura

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

Por Redacción

Liga Profesional de Fútbol (LPF) encontró cuestiones rescatables de aquel 1-1 con sabor a poco entre Gimnasia y Atlético Tucumán, correspondiente a la última fecha del torneo Clausura, donde el mejor hombre del campo estuvo en el equipo mens sana.

Se trata del caso de Ignacio Miramón, desde hace un tiempo ya establecido en el mediocampo y siendo, junto con Nacho Fernández, los dos grandes referentes futbolísticos del Tripero. Tal es así que en las redes oficiales, la Liga Profesional lo reconoció como el Jugador con más control de la jornada número 12, la que se jugó el pasado fin de semana.

Destacando las seis gambetas que logró el volante ante los tucumanos, el trabajo de Miramón frente a los de Julio César Falcioni no pasó desapercibido. El mediocampista, un habitual en lo que a cortes se refiere, también aportó presencia enla línea ofensiva.

Torres, el penal destacado

El Chelo Torres, autor del gol de empate, fue el elegido por la Liga Profesional de Fútbol como el penal destacado de la Fecha 12. El delantero, que ingresó en el complemento para alcanzar el empate, logró convertir el tanto en el último minuto.

De esta manera, el atacante pudo cerrar el círculo luego del mal paso en la primera fecha: ante Racing el Lobo recibió un penal a su favor y el propio Chelo lo remato con tanta mala fortuna que además de contenerlo el arquero Cambeses le provocó un fuerte desgarro que lo mantuvo dos meses afuera de las canchas.

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