Ignacio Fernández atraviesa un gran momento con la camiseta de Gimnasia. Este viernes, en Córdoba, volvió a hacerse presente en el marcador con el segundo gol del triunfo por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto y estiró una racha personal: convirtió en los últimos tres partidos consecutivos.

Después del encuentro, Nacho se mostró feliz por el presente del equipo y puso el foco en el trabajo colectivo por encima de sus estadísticas personales.

"Los chicos se matan para que yo también pueda tener este presente. La verdad que las estadísticas personales no las llevo, no las tenía, pero siempre es lindo. Estoy muy contento de formar parte de este grupo que entrega todo", expresó.

El zurdo también tuvo una dedicatoria especial. En el día del cumpleaños de Diego Maradona, recordó a su abuela y le atribuyó parte de la inspiración para su actuación.

"Estoy muy contento por poder compartirlo. Yo dedico esto a mi abuela, que también siempre me guía", contó.

Por último, Fernández se refirió a lo que viene para el Lobo, que tendrá un último compromiso como local para despedirse de su gente y buscar cerrar de la mejor manera esta etapa.

"Nos queda un partido local para despedir esta tabla con nuestra gente y trataremos de ganarlo", señaló. Y agregó que el grupo está "firme" y "fuerte" de cara a lo que viene.