Néstor Gorosito duró poco y el Ciclón busca DT

Como en la previa del inicio del campeonato cuando fue cesado Gustavo Álvarez, la dirigencia azulgrana volvió a sorprender con el despido de Néstor Gorosito tras dos meses y apenas ocho partidos dirigidos. La derrota ante Instituto el lunes por la noche en Alta Córdoba aceleró la decisión de una dirigencia que nunca estuvo convencida de la contratación de Pipo.

“San Lorenzo comunica que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club.

Mientras se trabaja en la definición del nuevo director técnico, Walter Perazzo dirigirá el entrenamiento que el plantel profesional realizará esta tarde.

Le agradecemos a Pipo y a sus colaboradores por el trabajo y la dedicación en esta etapa al frente del equipo. ¡Éxitos en los próximos desafíos!” fue el texto que confirmó el despido del entrenador, una decisión tomada en la madrugada en Córdoba y que se efectivizó en el curso de la mañana de ayer bajo la simbólica figura del “común acuerdo”.

Gorosito había declarado en conferencia de prensa que no se cruzaba por su cabeza “dejar de ser el entrenador de San Lorenzo” pese a la derrota 1 a 0 ante la Gloria que lo dejó anteúltimo en el Grupo A con 7 unidades, apenas dos por encima del colista Talleres. El dato saliente es que en la temporada el Ciclón está vigésimoprimero con solo 29 unidades.

Todos esos datos y la falta de feeling con Gorosito llevaron al departamento de fútbol de San Lorenzo a plantear una reunión en la Ciudad Deportiva que terminó con la desvinculación del entrenador tras solo 7 partidos, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas, más la eliminación de la Copa Argentina por penales ante Deportivo Riestra.

Pipo no había sido la opción principal de la dirigencia, que había apuntado a Iker Muniain, quien finalmente no pudo regresar al Bajo Flores. l a dirigencia había ido por Pipo justo un día antes de iniciar la pretemporada. El entrenador inició su segundo ciclo como DT del club el 6 de julio y, a menos de dos meses de su arribo, la estadía llegó a su fin : eliminado de Copa Argentina y con solamente siete puntos en siete presentaciones en el Clausura, incluida una derrota ante Huracán en el Nuevo Gasómetro que le dio al ciclo debajo de la línea de flotación, ya que hacía 25 años que el Ciclón no perdía el clásico en su casa.

El entrenador de 62 años, que había tenido un ciclo previo como DT del club entre 2003 y 2004, había adelantado horas antes de su partida del Ciclón que no tenía en mente dar un paso al costado. “Perder es muy feo. Cuando no podes salir se hace difícil”, había analizado tras la caída contra la Gloria. Aunque en esa conferencia de prensa aclaró que no pensaba dar un paso al costado.

La próxima presentación de San Lorenzo será el sábado 5 de septiembre como local ante Talleres de Córdoba y luego jugará contra Independiente en Avellaneda y Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro. Un panorama complicado para un equipo sin grandes figuras, emergente de un club en crisis tanto política como económica. La dupla Orsi-Gómez, Rubén Insúa y Pipi Romagnoli son los pricipales candidatos para el cargo.