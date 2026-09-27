Neves se llevó la peor parte: fractura de muñeca

El desarrollo del partido para el conjunto de Alexander Medina tras ponerse en ventaja se vio condicionado por una situación por demás desafortunada, ya que en menos de diez minutos perdió a su mediocampista titular en Santiago del Estero y al suplente.

La decisión del DT de incluir al uruguayo Gabriel Neves entre los once, tuvo su fin, cuando a los 12’ tras una disputa área con un futbolista contrario, el número 8 albirrojo cayó mal en el césped apoyando todo el peso de su cuerpo en uno de sus brazos e inmediatamente hizo la seña al banco de suplentes para que el cuerpo médico ingrese a atenderlo ya que se encontraba visiblemente dolorido tomándose la zona con la que había caído en la jugada en cuestión. Tras el ingreso de los médicos pinchas y la atención fuera de los límites del campo de juego, el ex San Pablo, dejaría el estadio Madre de Ciudades en ambulancia para dirigirse a un hospital donde se realizaron los estudios correspondientes y determinó que sufrió una fractura con desplazamiento en la muñeca izquierda.

Por el uruguayo, el Cacique optó por mandar a la cancha a los 20’ a el último nombre del plantel pincharrata en sumarse en este mercado de pases, Jalíl Elías.

El futbolista proveniente de Tigre, sin embargo, duro apenas ocho minutos en cancha, ya que tras un choque con Gaspar Duarte y tras una nueva atención del cuerpo médico albirrojo, le dejó su lugar a Fabricio Pérez. En las próximas horas será sometido a diversos estudios médicos para constatar el grado de lesión.

Así, un encuentro que había comenzado con el pie derecho para el León, que se había puesto en ventaja desde el vestuario al minuto de juego gracias al gol de Alexis Castro, se empezó a complicar por la mala fortuna de dos lesiones tan increibles como con mala fortuna.

Además, pensando en el futuro, probablemente el Pincha sufra estas dos bajas en el sector medio del equipo en el duelo por las semifinales de la Copa Libertadores y por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Lo de Gabriel Neves se trata de una fractura en el cúbito y radio de su brazo izquierdo, lo que le demandaría varias semanas de recuperación, siendo una muy mala noticia para el DT que ya de por sí no cuenta con demasiadas variantes en ese sector y que, además, tiene al jugador que llegó a último momento como recambio, también lesionado. Respecto al ex hombre de Godoy Cruz, San Lorenzo y Tigre, entre otros, se lo vio salir bastante sentido e inmediatamente se le colocó un vendaje en la zona y hielo para bajar la inflamación. También, debió dirigirse al vestuario sin poder apoyar su pie y con la ayuda de gente perteneciente al cuerpo médico del club.

En tanto que Guido Carrillo salió con una contractura en un posterior. Será evaluado en la semana.