Newell’s, el rival en los Playoffs del Lobo que sueña con la Libertadores

A falta de un partido para que se termine la fase regular del torneo Clausura, las llaves de octavos de final están casi definidas. Claro, Lanús, de ganar, se podría meter en el tercer puesto de la zona A y eso modificaría algunos casilleros de cara al segundo torneo de la parte II del año. Ahora empieza un campeonato de cuatro partidos que puede ganarlo cualquiera más allá que aquellos que terminaron en los primeros puestos tienen la ventaja de definir como local hasta semifinales.

Gimnasia, que fue tercero de la Zona B, enfrentará al sexto de la zona A que fue Newell’s. Este rival estuvo en duda hasta la medianoche porque en el caso de perder o ganar el partido podía cambiar.

La Lepra estuvo casi todo el partido en desventaja y un gol más lo llevaba a jugar contra Rosario Central, su clásico rival. Pero lo empató y lo ganó cerca del final y entonces su posición final se modificó. El empate final no cambió nada. Vendrá al Bosque dentro de dos semanas. Gimnasia buscará la chance de volver a clasificarse a los cuartos de final. Si empatan habrá alargue y luego penales.

El resultado de Instituto, además de cambiarle el rival al Lobo que iba a ser Independiente, le dejó una puerta abierta para meterse en la próxima Copa Libertadores, al menos en la zona de Repechaje. Se le tienen que abrir dos puertas, la primera para la Lepra mendocina y la segunda para el Lobo (ver tabla Anual).

En tanto que en el caso de ganar su partido de octavos de final deberá enfrentarse al vencedor de Boca e Indepeneinte Rivadavia de Mendoza, el segundo de la Zona A contra el séptimo de la B. Ese partido se jugará en La Bombonera en la previa del duelo final de la Copa Sudamericana. Si ganan los Xeneizes serán locales contra el Lobo o el Rojo, pero si los mendocinos resultan los ganadores serán visitantes de cualquiera de los dos.

Instituto, que fue primero de la zona B enfrentará a Huracán en el estadio Mario Kempes de Córdoba ya que tiene su estadio alquilado para un recital. En Alta Córdoba ganó todos los partidos que jugó menos el empate contra Boca, que curiosamente se disputó en el mundialista.

El Globo, por su parte, se metió en la etapa definitoria en el cierre del torneo ya que dio el batracazo de derrotar a Argentinos y fue el octavo de su zona, desplazando a Sarmiento y Tigre. Quiere ser otro de los equipos que al clasificarse sobre la chicharra terminan dando la nota. En caso de avanzar siempre será visitante.

River espera por un rival. Anoche se fue a dormir pensando en Lanús pero si el Granate hoy le gana por dos goles a Central Córdoba de Santiago del Estero podría alcanzar el tercer puesto de la zona A y entonces su rival será Defensa y Justicia.