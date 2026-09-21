Newell’s ganó y se ilusiona con jugar playoffs

Sufrida victoria de Newell’s ante Platense en Vicente López por 1 a 0, que lo invita a ilusionarse con los playoffs. Solari marcó para la Lepra, en tanto que Lencina marcó la paridad transitoria en la última jugada, pero el gol fue anulado por posición prohibida.

Con este triunfo, los dirigidos técnicamente por Frank Darío Kudelka alcanza los 16 puntos en el Grupo A del Clausura, ingresando a zona de clasificación y acumula 6 partidos sin derrotas. Mientras que con este traspié, el Calamar agudiza su crisis futbolística.

Santiago Solari abrió el marcador a los 18 minutos de juego con una jugada personal dentro del área. Con el pasar del partido la Lepra tuvo más chances para duplicar su ventaja en el marcador, pero no estuvo del todo fino. Por su parte, los de Vicente López también tuvieron las suyas pero no tuvieron fortuna.

La próxima fecha Platense visita a Vélez en Liniers el 5/10, mientras que Newell’s recibe a Lanús en Parque Independencia el 3/10.