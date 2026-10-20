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2-1 a Central Córdoba

Newell’s ganó y se ilusiona con meterse en los playoffs

X (@Newells)

Por Redacción

Newell’s logró una victoria vital en su lucha por clasificar entre los mejores de su zona al vencer 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Jerónimo Gómez Mattar, en la primera parte, marcó el tanto de la victoria leprosa.

El equipo de Kudelka marcó diferencias claras desde el inicio sobre el conjunto santiagueño. Hubo un par de buenas respuestas de Aguerre hasta que, sobre los 31 minutos, Jerónimo Gómez Mattar capturó una pelota suelta en el área y remató al arco para -con ayuda de un desvío- marcar el 1 a 0. Casi enseguida, Aguerre le tapó el segundo a Matías Cóccaro.

En el complemento, Mazzanti desbordó y mandó el centro para un gol fácil de Solari para el 2 a 0. A 10 minutos del final, Leonardo Sequeira descontó para el Ferriviario con un cabezazo tras un centro de Horacio Tijanovich.

Con esta victoria, el conjunto rosarino llegó a los 20 puntos, supera por diferencia de gol al Lobo mendocino y está un punto arriba de Independiente, el último equipo que se metería en la lucha por el título.

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