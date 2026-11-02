Newell’s logró una igualdad que le suma para clasificar

Newell’s fue favorecido por la fortuna en un encuentro de bajo vuelo y consiguió igualar 1-1 con Unión en el Parque de la Independencia. La visita ganaba desde los 13 minutos del segundo tiempo con el gol del defensor Juan Pablo Ludueña, aunque el tanto en contra del central Ignacio Isla, a los 30 minutos, sentenció el empate. Así, la Lepra sostiene el sexto lugar de la zona B, con 22 puntos, mientras que el equipo de Leonardo Madelón es décimo en el mismo grupo, con 18 unidades y a una de la zona de clasificación.

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