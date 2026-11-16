Newell’s y una semana para recuperar lesionados

Newell’s Old Boys comenzará hoy a trabajar con vistas al partido en el Bosque ante el Lobo, luego de la clasificación en el sexto lugar de la zona tras un empate 2-2 con Instituto que le permitió guardar algunos jugadores que arrastran molestias físicas.

Más allá de ese 2 a 2 final ante la Gloria, el equipo rosarino se caracteriza por el orden y por los pocos goles recibidos (13). Si bien en ofensiva tampoco tuvo grandes números (solo marcó 16 tantos), jugadores como el uruguayo Matías Cóccaro y Walter Mazzantti -quien debe regresar a Independiente cuando termine el torneo- son piezas destacadas.

El partido del lunes próximo marcará la primera vez que la Lepra dispute los playoffs desde la implementación del nuevo formato de competencia, luego de varias temporadas de campañas flojas que lo tuvieron preocupado con la tabla del descenso. De hecho, aún en 2027 el equipo rojinegro comenzará comprometido con los promedios.

De todos modos, el entrenador Frank Kudelka espera por la recuperación de los futbolistas que arrastran distintas lesiones y que todavía no tienen asegurada su presencia en el encuentro.

Los futbolistas que se encuentras recuperándose de lesiones son los defensores Bruno Cabrera y Franco Escobar (ambos recuperándose de sendos desgarros) y el mediocampista Rodrigo Herrera, que sufrió un fuerte traumatismo en el pie derecho.

La evolución de los lesionados será clave para conocer las alternativas con las que contará el DT, que podrá contar con Matías Cóccaro y Lautaro Gianetti, quienes ya se entrenan a la par de sus compañeros y asoman como titulares seguros en el Bosque.

De este modo, una probable formación rojinegra sería con Josué Reinatti; Matín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Esteban Solari; Matías Cóccaro.