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Newman, el primer finalista del Top 14

Por Redacción

La Catedral de San Isidro fue testigo de una batalla memorable en la que Newman venció por 25-20 a Alumni, sacando boleto directo a la gran definición del URBA Top 14 Copa Macro. El Cardenal, actual defensor del título, debió apelar a su mística y jerarquía para revertir un parcial adverso de 20-10 tras un primer tiempo adverso.

En la segunda mitad, el panorama cambió por completo. El puntero absoluto de la fase regular ajustó las piezas en las formaciones fijas y empezó a ganar terreno. El momento bisagra del encuentro llegó a través del rigor de los delanteros: un maul demoledor que avanzaba directo al ingoal forzó un try-penal a favor del Cardenal, dejando el score a tiro (20-17) y provocando la amonestación del pilar de Alumni, Bautista Vidal.

Con un hombre de más y el envión anímico a su favor, Newman controló el ritmo, desgastó a su oponente y selló el definitivo 25-20. Ahora espera ahora en la final al ganador de la otra llave de semifinales CASI-Hindú.

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