Newman ganó una final de altísimo nivel

En una final inolvidable, Newman derrotó 33-32 a Hindú y logró el bicampeonato en el URBA Top 14. Fue un partidazo, con un nivel altísmimo, suspenso y un ganador que rompió todos los récords.

El encuentro arrancó con el ritmo frenético. Gonzalo Gutiérrez Taboada abrió el marcador con un penal para Newman, pero Hindú reaccionó rápidamente con velocidad para que Nicolás Amaya apoyara el primer try de la tarde.

A los 19 minutos, una tarjeta amarilla a Martín Cancelliere dejó al equipo de Don Torcuato con 14 hombres y Newman no perdonó. En una ráfaga letal, pasó al frente gracias a los tries de Pablo Cardinal y del intratable wing Santiago Marolda, quien terminó siendo el héroe de la jornada con dos conquistas. Sin embargo, Sebastián Cancelliere golpeó para achicar distancias y dejar un 20-17.

El segundo tiempo fue una montaña rusa de emociones y patadas a los palos por parte de Gutiérrez Taboada y Bautista Farisé. Hindú pasó momentáneamente al frente gracias a un try penal y otra anotación de Martín Cancelliere, pero a los 23 minutos del complemento, Marolda volvió a quebrar la defensa del Elefante para estampar el 33-32 definitivo tras la conversión. Los minutos finales se vivieron con el corazón en la boca: Hindú buscó el triunfo con hidalguía, pero Newman aguantó la embestida.

SAN LUIS JUEGA EN 5 CATEGORÍAS

San Luis jugará hoy las semifinales del torneo de Primera A en sus categorías Intermedia y Preintermedia “A”, “B”, “C” y “D”. Todos los partidos se jugarán hoy desde las 10:30 en la cancha de Pucará.

La Intermedia se medirá contra Lomas y el equipo inicial será: Ian Alegranza, Agustín Fitzimons, Alejandro Scarselli; Franco De Gaetano, Agustín Febrero; Gerónimo Scoltore, Fernando Ibañez, Martín Etchanchú; Martín Aereboe, Ignacio Quatrocchi; Joaquín Ganzella, Segundo Galán, Lautaro Grys Arana, Facundo De Landaburu; Ignacio Calderón.

En tanto que la Preintermedia A también se verá las caras contra Lomas y los 15 elegidos para iniciar son: Juan Bitar, Samuel Juárez, Santiago Barrales; Máximo Fondovila, Augusto Von Kluges, Tomás Azul, Lautaro Canencia, Carlos Layun; Luka Gullo, Manuel Sánchez; Valentino Soulages, Adolfo Urréjola, Guido Pertini, Ignacio Rosso; Santino Valetti.

La Preintermedia “B” tendrá como rival a Curupaytí y para arrancar el partido lo hará con Petrucci, Rossi, González di Paolo; Acerbo, García; Figueredo, Morimano, Vázquez; Gullo, Lazzarini; Romero, Reffino, Rivarola, Cannaro; Corbetta.

El equipo de Preintermedia “C” se medirá contra Pucará y los jugadores elegidos con Martínez, Valledor, Villagra; Iván Beley, Rozankovic; Verzini, Arnau, Del Castillo; Bethular, Di Salvo; Aereboe, Papagni, Macchim Capone; Asin.

Por último (en realidad los que iniciarán la jornada), Preintermedia “D”, formará con Valledor, Polo, Terreri; Quattrochi, Ciancio; Sánchez, Vera Tapia, Jalil; Condomí, Venanzi; González, Ruscelli, Machado, Farina; González Landa.