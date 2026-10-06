Neymar, con un emotivo mensaje, despidió a Messi por su último partido en la Selección: "El mundo te agradece"

La histórica amistad entre Lionel Messi y Neymar Jr. volvió a conmover al mundo del deporte. En la jornada marcada para el último partido del astro rosarino con la camiseta de la selección argentina, el máximo referente contemporáneo de Brasil no quiso quedarse afuera de los homenajes y le dedicó un profundo mensaje a través de sus redes sociales.

"Quienes aman el fútbol te han disfrutado a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes de cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", escribió Neymar en su perfil oficial, donde es seguido por más de 241 millones de personas.

El vínculo entre ambos trascendió siempre la histórica rivalidad sudamericana para convertirse en un emblema de compañerismo y respeto mutuo. Para ilustrar su texto, el brasileño evocó la imborrable imagen de ambos sentados en las escalinatas del Estadio Maracaná, charlando como viejos amigos minutos después de que Argentina conquistara la Copa América 2021 ante Brasil.

"No solo Argentina te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has aportado al fútbol. Gracias por hacer que ame aún más el fútbol; ha sido un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. GRACIAS", concluyó el delantero en su publicación.

Una sociedad que marcó una época

La relación entre Messi y Neymar se forjó a lo largo de más de una década, combinando seis temporadas como compañeros y múltiples enfrentamientos decisivos. Antes de compartir vestuario, ya se habían medido en la histórica final del Mundial de Clubes de 2011 en Yokohama, donde el Barcelona goleó 4-0 al Santos de un incipiente Neymar de apenas 19 años.

El brasileño finalmente se incorporó al conjunto culé en la temporada 2013-14. Un año después, la llegada del uruguayo Luis Suárez terminó de ensamblar la mítica "MSN", un tridente ofensivo que dominó Europa y quedó en la historia grande del fútbol mundial.

La sociedad en España se disolvió a mediados de 2017, cuando el brasileño protagonizó el traspaso más caro de la historia al marcharse al Paris Saint-Germain (PSG) por 222 millones de euros. Sin embargo, el destino volvería a unirlos años más tarde en la capital francesa, consolidando una amistad que, en el día del adiós de Messi a la Albiceleste, demostró estar más vigente que nunca.