¿Nico Paz, el candidato a llevar la número 10?

Con el anuncio hace tiempo del retiro de la Selección Argentina de Lionel Messi, que tendrá su última función con la camiseta celeste y blanca el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, empezó un debate que estuvo guardado durante mucho tiempo, cuando con Diego Armando como DT, el rosarino recibió la “bendición” de Diego para llevar en su espalda el emblemático número 10.

Durante los años en que el actual futbolista del Inter Miami estuvo en el seleccionado nacional y por alguna circunstancia no le tocó estar presente, la diez fue usada por nombres como Ángel Correa, Ever Banega, Ángel Di María, Paulo Dybala y el último en “guardarle” el dorsal a la Pulga fue Franco Mastantuono ante Ecuador por Eliminatorias.

Debido a que se tratan de tres partidos amistosos, ante Bolivia y Burkina Faso, Scaloni ya anunció en conferencia de prensa que no se utilizaría dicho número, que volverá a salir a la cancha únicamente ante Benín en esta fecha FIFA para que lo porte justamente Lionel Messi.

Ahora bien, ¿Qué ocurrirá cuando Argentina deba obligatoriamente utilizar la 10 en partidos oficiales? Todo parece indicar, que el elegido para portarla siempre y cuando siga siendo convocado, será Nicolás Paz (anoche marcó el segundo gol), el futbolista del Como de Italia está muy bien considerado por Scaloni y su cuerpo técnico y por eso picaría en punta para ser quien herede el número que quedará sin dueño tras el retiro de la albiceleste de Lionel Messi. Sin embargo, habrá que esperar al comienzo de las Eliminatorias o la Copa América de 2028, para saber concretamente quien tendrá la fortuna de portar un número tan significativo y emblemático para el fútbol argentino, eso siempre y cuando desde el cuerpo técnico no se decida que a partir de la fecha FIFA de noviembre se vuelva a utilizar el número diez, algo que el DT argentino deslizó en conferencia al decir : “La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”.

Tras el retiro de Diego Armando Maradona, quienes llevaron la 10 en Mundiales fueron Ariel Ortega y Juan Román Riquelme, hasta que en 2010 le llegó la chance a Lionel Messi. Ahora, todo parece indicar que los caminos conducen a Nicolás Paz.

LA CINTA, OTRA HERENCIA QUE DEJA MESSI

Según las palabras del propio Scaloni, el elegido para ser el capitán argentino de la era post Messi es Cristian “Cuti” Romero, algo que ocurrió en la noche de ayer justamente en la tierra natal del actual defensor central del Atlético Madrid. El futbolista surgido de Belgrano ya había portado la cinta albiceleste en otras ocasiones, pero ahora lo hará de manera fija y cuando él no este presente lo harán Emiliano Martínez o Lautaro Martínez.