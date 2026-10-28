Nicolás Ramírez será el árbitro de Boca-River en La Bombonera

Nicolás Ramírez (39 años) será el árbitro del Superclásico que enfrentará a Boca y a River el próximo domingo desde las 15.00 en La Bombonera. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán sus asistentes, Sebastián Zunino el Cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco y Gastón Suárez estarán en el VAR.

Ramírez dirigirá un Superclásico por tercer año consecutivo. El 21 de septiembre del 2024 dirigió la victoria de River 1-0 (gol de Lanzini) con mayoría de suplentes en La Bombonera con gol de Manuel Lanzini. Esa tarde anuló el empate de Milton Giménez sobre la hora a instancias de VAR.

Al año siguiente fue el árbitro de los dos superclásicos. En el Monumental, fue victoria por 2 a 1 para el Millonario con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel había empatado transitoriamente para los dirigidos por Fernando Gago. El 9 de noviembre del año pasado estuvo en la victoria de Boca por 2 a 0. Unos y otros han tenido reclamos cada vez que el resultado fue adverso.

LOUSTAU EN RÍO CUARTO Y MASTRÁNGELO EN UNO

Juan Pablo Loustau fue designado para dirigir Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia, con la presencia de Nicolás Lamolina en el VAR. Por su parte, para el encuentro entre Estudiantes e Instituto en nuestra ciudad del próximo sábado a las 21.30, el encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, con Fernando Echenoque en la asistencia remota.