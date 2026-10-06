No aguantó la emoción: las lágrimas de Lionel Messi camino su último partido con la Selección

Lionel Messi no contuvo la emoción y lloró en el micro de la Selección argentina rumbo a su partido despedida en el estadio Monumental, esta noche ante Benin.

El astro rosarino tuvo su último entrenamiento con la Selección argentina este lunes en el predio de Ezeiza. De allí, todo el plantel quedó concentrado y finalmente en la tarde del martes partieron rumbo al estadio Monumental para la última función del "Diez".

Rodeado de una caravana de personas desde que el micro salió de Ezeiza, Lionel Messi lloró arriba del micro debido a los sentimientos que le genera dejar la Selección argentina.

En cuanto al estadio Monumental, la gente llegó desde muy temprano y las puertas se abrieron a las 16:00, ya con un público que había colmado las inmediaciones.