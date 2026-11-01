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FERNANDO MACHADO ANALIZÓ EL EMPATE DEL PINCHA EN CONFERENCIA DE PRENSA

“No fue un partido con condiciones normales”

El ayudante de campo albirrojo dejó sus sensaciones en relación al arbitraje, el partido y lo que se viene para su equipo

Fernando Machado, ayudante de campo del Cacique, analizó el partido

Por Redacción

Tras el empate que terminó dejando sin chances a Estudiantes en el Torneo Clausura, Fernando Machado, ayudante de campo del cuerpo técnico comandado por Alexander Medina asistió a la sala de conferencias del estadio UNO y para comenzar, expresó su opinión acerca de la actuación albirroja y la terna arbitral. Al respecto, el ex futbolista de Nacional, dijo: “Es bravo hablar del arbitraje, creo que lo vimos todos. Una queda como un llorón, pero pareciera que hay dos reglamentos, hoy los agarrones de Instituto fueron monstruosos. No hay muchas cosas mas por decir, es un partido difícil de analizar por esas cosas, no son condiciones normales”.

Por otra parte, valoró el encuentro disputado por sus dirigidos y opinó: “El equipo estuvo enchufado, comenzamos de la peor manera pero en cuanto al juego pudimos reponernos”. Y a su vez, agregó: “Hoy lo tomamos con toda la seriedad, como tiene que ser”.

También, dejó sus sensaciones en relación a lo que significa para el futuro el haber remontado con uno menos un 3-0 en contra y respondió: “Es un envión y una confirmación para lo que se viene, es una muestra de la fortaleza mental que tiene este grupo, sirve”.

“EL OBJETIVO MAYOR ES LA COPA”

Tiago Palacios, que tuvo un muy buen segundo tiempo y fue autor del segundo gol de Estudiantes, de tiro libre, se quejó del arbitraje de Hernán Mastrángelo, al considerar que “cada vez que entrabas al área te agarraban, cometían penal y no amonestaba. No quiero hablar de la actuación del arbitraje, pero lamentablemente no se puede evitar. Estamos a mil en el partido y estos fallos te enoja, te frustran”.

Más adelante, el uruguayo se refirió al partido. “Sabíamos que iba a ser un partido friccionado, por lo que propuso el rival. Cambiamos la cara en el complemento y eso nos permitió llegar al empate. No pudimos ganar, pese a la reacción…”

Sobre el gol de tiro libre, Palacios dijo que “le dio por abajo porque Piovi me dijo. Por ahí estaba la clave. Por suerte, la pelota entró”. Y cerró: “queda una fecha más, y vamos a buscar la clasificación a la Sudamericana, aunque nuestro principal objetivo es la final de la Libertadores”.

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