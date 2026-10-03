No quebró la racha pero sigue peleando arriba

Gimnasia igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza y dejó pasar una oportunidad inmejorable para adueñarse, al menos de manera transitoria, de la cima de la Zona B del Torneo Clausura. Además, el empate le impidió seguir escalando posiciones en la Tabla Anual y estiró una racha negativa que mantiene frente al conjunto mendocino desde su regreso a la máxima categoría.

Con la igualdad conseguida en la tierra del sol y del buen vino, los dirigidos por Ariel Pereyra llegaron a las 18 unidades y quedaron a la par de Argentinos Juniors, que se mantiene por encima gracias a una mejor diferencia de gol. De esta manera, el Lobo desperdició la chance de quedar como único líder de su grupo en un tramo clave de la competencia.

A su vez, el punto obtenido tampoco le permitió acercarse a los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual. Actualmente, Gimnasia suma 44 puntos y ocupa la séptima posición, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Más allá de la importancia del resultado en la pelea por los objetivos del semestre, el empate también prolongó una estadística que preocupa en el mundo albiazul. Desde que Independiente Rivadavia regresó a Primera División, el Tripero todavía no logró derrotarlo.

El primer antecedente se remonta al 30 de enero de 2024, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Aquella noche en el Bosque, el conjunto mendocino se impuso por 3 a 2. Alex Arce, Juan Manuel Vázquez y Mauricio Asenjo marcaron para la visita, mientras que Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez descontaron para el equipo que entonces dirigía Leonardo Madelón.

Meses más tarde, el 18 de julio de 2024, volvieron a verse las caras en el estadio Bautista Gargantini por la Liga Profesional. En esa ocasión, Independiente Rivadavia volvió a festejar gracias a un triunfo por 1 a 0 con gol de Lautaro Ríos frente al conjunto conducido por Marcelo Méndez.

El antecedente más reciente antes del encuentro disputado anoche había sido el 15 de marzo de este año, por el Torneo Apertura. También en el Bosque, los mendocinos se quedaron con los tres puntos tras imponerse por 3 a 2 en uno de los últimos partidos del ciclo de Diego Flores. Enzo Martínez abrió la cuenta para Gimnasia, Fabrizio Sartori igualó para la visita y Marcelo Torres volvió a poner en ventaja al Lobo. Sin embargo, José Florentín estableció el 2 a 2 antes del descanso y, cuando el empate parecía sellado, un desafortunado gol en contra de Enzo Martínez a los 48 minutos del complemento decretó la victoria de los cuyanos.

Ahora, con el 1 a 1 registrado en Mendoza, Gimnasia logró cortar la serie de derrotas ante Independiente Rivadavia, aunque todavía sigue sin poder vencer a un rival que se ha convertido en una piedra en el zapato desde su regreso a Primera.

Desde el regreso de Independiente Rivadavia a Primera, el Lobo no pudo derrotarlo