No se quedó nadie en City Bell: viajaron todos

Por tratarse de una final, en este caso la Supercopa Argentina, la delegación de Estudiantes incluyó a todos los jugadores, incluso aquellos que no podrán jugar y aquellos que se lesionaron recientemente.

La delegación, que partió desde el aeropuerto de Ezeiza a las 18 horas, estuvo integrada por Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone, Van der Tuin (arqueros); Eros Mancuso, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios , Gastón Benedetti, Arzamendia, Pierani, Pereyra (defensores); José Sosa, Joaquín Correa, Gabriel Neves, Jalil Elías, Tiago Palacios, Miguel Monsalve, Bautista Kociubinski, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, (volantes); Lucas Alario, Guido Carrillo, Edwuin Cetré, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich (delanteros).

Los jugadores pasaron la noche en el hotel Quinto Centenario y esta noche buscarán una sonrisa antes de tener que viajar a Montevideo, lo que será el gran partido de los últimos 17 años y para muchos el encuentro más importante de su historia.

Luego de la presentación en Córdoba los jugadores tendrán un mini receso de un par de días antes de meterse de lleno en la preparación del partido contra Palmeiras. Para muchos será un descanso antes de una gran concentración que los tendrá dos semanas con la cabeza puesta en el Verdao de San Pablo.

Estudiantes estará viajando al menos tres días antes a Montevideo porque además de cumplir con rutinas de protocolo buscarán en la soledad del complejo de City Torque el enfoque ideal para jugar un partido que en el cual no pueden dar la más mínima ventaja porque de lo contrario el rival lo podría facturar. Pero antes, el partido de esta noche.