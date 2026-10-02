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“No soy secanuca, soy soldado de la Bruja”: el grito de guerra en Varela

Por Redacción

En la previa del cruce frente a Platense por la Copa Argentina en Florencio Varela, la hinchada de Estudiantes dejó en claro su postura política e institucional en contra de Claudio “Chiqui” Tapia. Con un enfático cántico que resonó en las tribunas del estadio Norberto "Tito" Tomaghello, los Pinchas le brindaron un contundente apoyo a su presidente Juan Sebastián Verón.

El mensaje de los hinchas del León apuntó directamente a las internas y discusiones que atraviesan al fútbol argentino en los últimos tiempos. “No soy secanuca, soy soldado de la Bruja”, retumbó en la popular del estado antes del inicio del encuentro.

La demostración de afecto e incondicionalidad hacia Verón no es un hecho aislado. Se da en un contexto de constantes cruces mediáticos y dirigenciales entre el presidente del Pincha y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respecto a los modelos de gestión y que tocó su punto más álgido en la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

Con este grito de guerra, los hinchas del Pincha volvieron a ratificar el liderazgo de Verón como máxima figura de referencia institucional y deportiva de la entidad albirroja en medio de la batalla que existe contra la AFA.
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