"No tenía camiseta y nos pidió que le firmemos en la piel": la emocionante historia de Benicio con referentes de Estudiantes

Una historia cargada de emoción y sentimiento pincharrata se vivió en un encuentro que reunió a referentes de Estudiantes de La Plata y el particular pedido de un nene del Puente, en Los Hornos, que protagonizó un momento inolvidable al decidir que le firmaran la piel ante la falta de una camiseta del Pincha.

Uno de los protagonistas fue Daniel Ridner, responsable del escudo que diseñó para Estudiantes a los 20 años de la consagración intercontinental, quien compartió la emoción que sintió cuando Benicio le pidió un autógrafo.

“Mucha emoción sentí cuando Benicio me pidió que le firme su cuerpo. ‘Si yo no soy jugador ni nada’, le respondí”, relató Ridner. Sin embargo, el nene estaba agradecido por el obsequio que había recibido y por las imágenes que le mostró de su museo pincha.

El encuentro también contó con la participación de Mauro Amato, otro referente de la historia albirroja, cuya firma quedó estampada en la piel de Benicio. Para el chico, que no tenía una camiseta de Estudiantes para llevarse los autógrafos, la solución fue tan sencilla como simbólica.

La historia fue compartida por Pepe Cóccaro, socio protector de Estudiantes, quien publicó una fotografía del nene y destacó el valor que tienen estos gestos para los más chicos. “Les dejo acá una foto de Benicio, nene del Puente, con sus firmas. No tenía camiseta pincha para que le firmen, así que decidió que le firmen la única que nunca nos sacamos, la piel, como dice la canción”, escribió.