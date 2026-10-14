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POR LA CHAMPIONS, ATLÉTICO DE MADRID DEFENDIÓ CON ÉXITO SU INVICTO Y BARCELONA VOLVIÓ A PISAR FUERTE

Noche de Brujas para Inter, pese a los dos goles de Lautaro Martínez

El delantero bahiense hizo su trabajo, aunque no pudo rescatar a su equipo de una sorpresiva derrota por 4-3 en el Giuseppe Meaza
Lautaro cumplió con lo suyo, pero el Inter no pudo con el Brujas / AP

Por Redacción

Lautaro Martínez convirtió un doblete en la sorpresiva derrota deInter por 4-3 ante Brujas, por la segunda fecha de la liguilla de la UEFA Champions League.

El delantero argentino puso el cuerpo dentro del área y se perfiló para definir sin inconvenientes ante la salida del arquero rival y decretó la igualdad a los 44 minutos del primer tiempo en el Giuseppe Meazza de Milán.

En el complemento el Toro capturó un rebote y volvió a poner al Neroazzurro en partido. Bonny decoró una derrota dura de asimilar para Inter, que comenzó la UEFA Champions League con dos derrotas. Nicoló Tresoldi facturó por triplicado para Brujas, que firmó el triunfo en Italia con el gol de Romeo Vermant.

El delantero nació en Italia pero representó a Alemania en categorías juveniles, aunque tiene madre argentina y podría jugar para la Scaloneta.

Con los goles de ayer, Lautaro se convirtió en el cuarto argentino con más festejos en Champions, llegando a 27 y superando por dos a Julián Álvarez. Sólo tiene por delante a Sergio Agüero (41), Alfredo Di Stéfano (49) y Lionel Messi (129).

GANÓ EL ATLÉTICO Y EL BARÇA ESTÁ INTRATABLE

Atlético de Madrid, por su parte, defendió su invicto frente al Manchester United gracias al triunfo por con los goles de Barrios y Lookman. Julián Álvarez, Cuti Romero y Giuliano Simeone fueron titulares, al igual que Lisandro Martínez en la visita.

Mientras que Barcelona le ganó 4-1 a Galatasaray gracias a un gran segundo tiempo de Lamine Yamal. Los goles fueron convertidos por Cancelo, Fermín, Gordon y Adeyemi.

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