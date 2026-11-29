El defensor de Estudiantes, Marcos Rojo habló sobre la ilusión que tenía de conquistar la Copa Libertadores, que Palmeiras ganó en el estadio Centenario: “La verdad es que pensábamos que era nuestra y que se nos daba por todo lo trabajado y lo recorrido que hicimos durante la Copa”.

Además, Rojo expresó con tristeza, pero sin dejar de destacar el trabajo hecho por el equipo durante los 90 minutos del partido, en los que el equipo brasileño no pudo desplegar su mejor versión a nivel futbolístico: “Con la cabeza en alto porque dimos todo hasta el final”. “Palmeiras es un equipazo con grandísimos jugadores. Tienen un gran proyecto de trabajo. No se nos dio y eso da bronca y tristeza”.

El defensor, que buscó al presidente, Juan Sebastián Verón, se mostró con tristeza frente a las cámaras tras la derrota, aunque analizó el partido en el que se paró mejor el equipo albirrojo: “Con nuestras armas lo intentamos, lo metimos en un arco, pero con tristeza porque no se nos dio”. Y agregó: “Fue un partido peleado, ellos tuvieron una y la metieron; nosotros tuvimos muchas y no pudimos concretar”.

Por último, Rojo reiteró la ilusión que tenía de levantar la quinta copa del “Pincha”: “Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos con orgullo. Es una lástima que no podamos llevar la Copa, pero estoy orgulloso porque este equipo representó al máximo los ideales del club”.