Novak Djokovic cortó el maleficio en Basilea

Una gran remontada le posibilitó a Novak Djokovic en su estreno en Basilea, Suiza, un triunfo que saldó una deuda personal y que lo mantiene en carrera rumbo a las ATP Finals de fin de año con los mejores tenistas de la temporada.

Dando otra notable muestra de vigencia, Nole se repuso de un adverso comienzo y terminó derrotando al francés Ugo Humbert (38) por 4-6, 6-3 y 6-4, en dos horas y media de partido, logrando así el pasaje a octavos de final y su primer éxito después de 15 años en dicho certamen.

El serbio, reciente campeón en Beijing, reaccionó a tiempo para avanzar a la segunda ronda. Para Djokovic fue el primer éxito en Suiza desde 2011, cuando derrotó al chipriota Marcos Baghdatis (59, en ese entonces) por 2-6, 6-2 y 6-3 en los cuartos de final, despidiéndose luego en manos del japonés Kei Nishikori por 2-6, 7-6 (4) y 6-0 en semifinales.

En búsqueda de asegurar su boleto en el certamen que reúne a los ocho mejores de la temporada, el máximo ganador de torneos de Grand Slam de la historia cruzará con el alemán Jan-Lennard Struff (47). De momento, Nole se encuentra noveno en la carrera rumbo a Turín, con 295 menos que el español Rafael Jódar (11), el último clasificado hasta el momento.