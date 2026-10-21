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DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE EN LA FACULTAD DE PERIODISMO

Nuestra ciudad será sede de un Congreso sobre Diego Maradona

La Facultad de Periodismo recibirá un congreso sobre Maradona

Por Redacción

Entre el 29 y el 31 de octubre se llevará a cabo en la Facultad de Periodismo de la UNLP el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona.

El evento tendrá variados espacios: conferencias magistrales, mesas debate, presentación de trabajos de investigación, trabajos integradores finales, presentación de experiencias territoriales, muestras fotográficas, arte en vivo, la segunda feria internacional del libro maradoniano y música en vivo.

El Congreso comenzará el jueves 29 a las 18.30 -cuando se realizará la apertura- y, sobre la medianoche, se celebrará la Navidad Maradoneana. El viernes 30, los distintos espacios se desarrollarán entras las 10.00 y las 21.00 horas, mientras que el sábado 31 de 10.00 a 15.00 se realizará la jornada de cierre.

Este Congreso va tras las huellas de su legado y está pensado como un espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre su figura y las situaciones que construyen la historia y la cultura popular.

El segundo Congreso Maradoneano contará con la presencia de destacadas figuras que contarán sus vivencias junto a Diego o sus sensaciones a la distancia. Alumnos de colegios secundarios de La Plata, Villa Elisa y Los Hornos compartirán un aula-taller, estarán presentes ciudadanos napolitanos que tuvieron relación con la vida de Diego y habrá una charla en el Observatorio titulada “¿De qué planeta viniste? Maradona y la evolución humana bajo la cúpula”.

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