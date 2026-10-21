Nuestra ciudad será sede de un Congreso sobre Diego Maradona

Entre el 29 y el 31 de octubre se llevará a cabo en la Facultad de Periodismo de la UNLP el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona.

El evento tendrá variados espacios: conferencias magistrales, mesas debate, presentación de trabajos de investigación, trabajos integradores finales, presentación de experiencias territoriales, muestras fotográficas, arte en vivo, la segunda feria internacional del libro maradoniano y música en vivo.

El Congreso comenzará el jueves 29 a las 18.30 -cuando se realizará la apertura- y, sobre la medianoche, se celebrará la Navidad Maradoneana. El viernes 30, los distintos espacios se desarrollarán entras las 10.00 y las 21.00 horas, mientras que el sábado 31 de 10.00 a 15.00 se realizará la jornada de cierre.

Este Congreso va tras las huellas de su legado y está pensado como un espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre su figura y las situaciones que construyen la historia y la cultura popular.

El segundo Congreso Maradoneano contará con la presencia de destacadas figuras que contarán sus vivencias junto a Diego o sus sensaciones a la distancia. Alumnos de colegios secundarios de La Plata, Villa Elisa y Los Hornos compartirán un aula-taller, estarán presentes ciudadanos napolitanos que tuvieron relación con la vida de Diego y habrá una charla en el Observatorio titulada “¿De qué planeta viniste? Maradona y la evolución humana bajo la cúpula”.