Nueva derrota de la Villa, que sigue en el fondo

Villa San Carlos, que venía de sumar cuatro puntos sobre seis en los último dos partidos, sufrió un nuevo tropiezo en -a esta altura- su lucha por mantener la categoría. Perdió en el estadio “República de Italia” ante Sportivo Italiano con gol de Pablo Cáceres y sigue en zona de descenso con 22 unidades, aunque obviamente queda mucha agua por correr debajo del puente.

Italiano salió decidido a buscar la victoria y le marcó diferencias en el juego a la Villa, con chances de gol para Máximo Guzmán, Pablo Cáceres, y un doble remate de Kevin Giménez que tapó Akimenco en primera instancia mientras que el segundo disparo salió al poste derecho.

La Villa alcanzó a emparejar las acciones pasada la media hora, pero el Azzurro siempre dejó la sensación de estar más sólido como equipo. En el final de la primera etapa, Akimenco le tapó el gol a Axel Guerra y luego el propio volante no encontró la comba con un zurdazo que se fue desviado.

En el inicio de la segunda etapa, Sportivo Italiano encontró el gol temprano con una media vuelta de Pablo Cáceres que se coló junto al poste izquierdo de Tomás Akimenco, que nada pudo hacer para evitar el festejo local.

Villa San Carlos salió en busca del empate, pero no tuvo lucidez para aprovechar el desgaste del conjunto “Tano”. El equipo de Restelli lo llenó de centros, pero no estuvo cerca de una igualdad que le hubiera permitido continuar en una senda positiva.

Con este resultado, la Villa sigue en zona de descenso y en la próxima fecha necesita sumar cuando reciba a Camioneros -que ayer derrotó 1-0 a Liniers- en Berisso, otro de los equipos que pelea por su ingreso al reducido. El Celeste tiene 22 puntos aunque mantiene a tiro a UAI Urquiza, CADU y Brown, los tres con 24 unidades.