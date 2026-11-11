Nueva ventana de venta de plateas para los Pinchas

Estudiantes confirmó que este miércoles 11 de noviembre, desde las 17, se habilitará una nueva venta de entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el sábado 28 en el estadio Centenario de Montevideo. Serán plateas de categoría 2, ubicadas en la tribuna Olímpica, con un valor de 250 dólares.

La nueva instancia llega después de las dificultades registradas durante las primeras ventas, cuando las entradas se agotaron rápidamente y aparecieron ofertas de reventa a precios superiores a los oficiales. Tras gestiones ante CONMEBOL, el club consiguió un cupo adicional para sus hinchas.

La comercialización tendrá dos modalidades: una exclusiva para socios que todavía no consiguieron entradas, mediante el ranking del club, y otra abierta al público general con DNI argentino, sin necesidad de ser socio ni contar con puntos acumulados.

La venta exclusiva comenzará a las 17 y estará dividida en tres ventanas. Entre las 17 y las 20 podrán comprar los socios generales con 400 a 545 puntos y los del interior con 290 a 362. De 20 a 22 será el turno de quienes tengan entre 200 y 399 puntos, o entre 150 y 289 para los del interior. Finalmente, de 22 a 24 podrán acceder los socios generales con hasta 199 puntos y los del interior con hasta 149.

Desde Estudiantes aclararon que el cupo será limitado y que ninguna ventana tendrá localidades garantizadas. Las últimas dos etapas dependerán de la disponibilidad. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro entradas para socios habilitados en la misma ventana que no hayan comprado previamente.

En paralelo, desde las 17, CONMEBOL habilitará una venta general para ciudadanos argentinos, sean o no socios. Ambas modalidades estarán disponibles en libertadores.eleventickets.com, con registro previo obligatorio. Las entradas serán digitales, nominadas e intransferibles.

Así, los hinchas pincharratas tendrán otra oportunidad de acompañar al equipo de Alexander Medina en una final continental después de 17 años, aunque la posibilidad de compra dependerá del cupo disponible.