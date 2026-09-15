Nuevo reclamo de Utedyc por el retraso de Gimnasia en el pago de los salarios

Transcurrida la mitad del mes de septiembre, los empleados de Gimnasia enrolados en el gremio Utedyc no han tenido noticias del pago de los sueldos correspondientes al mes de agosto.

Con un último depósito el pasado 27 de agosto, todavía no hubo pagos -ni siquiera parciales- de los sueldos correspondientes al mes de agosto. Por eso, en la jornada de hoy hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo que contó con la presencia de representantes de la entidad sindical y de delegados gremiales aunque en la misma no hubo representantes del club. Por eso, desde la cartera laboral se convocó a una nueva audiencia para el miércoles a las 13.00 “a fin de continuar con las negociaciones y monitorear las mismas”.

Desde la representación sindical ratificaron “los reclamos y el pago del 100% de los haberes de agosto de 2026 a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras”, además de solicitar nuevamente la revisión de categorías de trabajadoras del personal de maestranza, falta de pago del adicional de utilería.

Desde el gremio ratificaron la retención de tareas “con y sin asistencia a los lugares de trabajo”, reservándose la entidad sindical “el derecho de iniciar acciones gremiales directas”.

Desde hace varios meses, la Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto ha incurrido en distintos atrasos en sus obligaciones salariales, tanto de los haberes mensuales como del medio aguinaldo, generando una gran preocupación en los empleados.