Fue una jornada de mucha emoción en el Club Hípico. Allí, hubo un nuevo reencuentro de los exfutbolistas albiazules convocados por Marcelo Saucedo.

El evento contó con el aporte musical de Jorge Vázquez (pasó por las juveniles triperas) y Maite Urbiztondo. Entre los presentes en el reencuentro estuvieron Luis Roselli, Antonio Rosl, Roberto Di Plácido, Luis Agostinelli, Sergio Castro, Omar Bastia, Gabriel Pedrazzi, Jorge Casanueva, Restelli, el Mono Pantaleón, Alfredo Rifourcat, Ángel Flores, el Turco Alí, el Monito Villarreal, Rubén Giachero, José Luis Miranda, Jorge Pellegrini y Rubens Navarro, quien viajó especialmente desde Uruguay.



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