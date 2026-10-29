Estudiantes de La Plata ratificó su acompañamiento a la postura de River Plate en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada este mediodía, aunque no participó de la votación. La situación se da luego de las suspensiones de Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella por el escándalo ocurrido en Santiago del Estero, durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

En un comunicado, el club informó que estuvo representado en el encuentro por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no está habilitado para participar de las votaciones. Verón y Caiella son los representantes de la institución autorizados para intervenir en el Comité de la Liga, pero se encuentran suspendidos tras aquel episodio.

“No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino”, expresó la institución en el comunicado.

De esta manera, el Pincha manifestó su respaldo a la postura de River, aunque no pudo traducir ese acompañamiento en un voto durante la reunión.