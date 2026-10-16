Nuevos amistosos confirmados para la Selección Argentina: uno ante Uruguay en cancha de Boca

La Selección Argentina se prepara para cerrar el calendario de 2026 con dos partidos amistosos durante la próxima fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica, en una doble jornada que marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste tras la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

La agenda contempla un clásico rioplatense frente a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el segundo compromiso sería el 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el conjunto nacional volverá a jugar en el país y tendrá la posibilidad de presentarse ante su público en dos escenarios diferentes.

La programación de noviembre se definió luego de que quedara descartada la gira por Asia, que contemplaba encuentros frente a Arabia Saudita e India. Ante ese cambio, la Asociación del Fútbol Argentino reorganizó la agenda y avanzó con rivales regionales para completar la última ventana internacional del año.

Los amistosos tendrán un condimento especial porque serán las primeras presentaciones de la Selección después del retiro de Messi del equipo nacional, tras 21 años de trayectoria con la camiseta argentina. En ese contexto, Scaloni tendrá la oportunidad de probar variantes, observar nuevos futbolistas y empezar a delinear el plantel para el ciclo que se abre.