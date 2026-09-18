Objetivo Libertadores: el Pincha sueña despierto

“Vamos Pincha Vamos, a traer la Copa a la Argentina, la Copa que ganamos con Bilardo y Zubeldía...”. Así despidieron los hinchas a los jugadores casi en la madrugada del jueves en el Este de San Pablo, en Itaquera, después de la gesta en el Neo Química Arena. No se habla ni se piensa en otra cosa que en seguir haciendo historia en esta Copa Libertadores pero a sabiendas de las dificultades, en la del año que viene. Y así está planteado el objetivo para un mes de octubre que tendrá los compromisos más importantes para Estudiantes.

El Pincha es semifinalista de la edición 2026. Por sexta vez jugará esta instancia, 17 años después y con varios condimentos que despiertan la ilusión más allá del choque de realidades que en adelante serán más evidentes.

“Nos propusimos estar entre los cuatro mejores, fue un objetivo a comienzos de año, sabiendo que luchamos en desigualad con los brasileños pero nosotros tenemos lo nuestro”, resaltó el capitán Guido Carrillo en una charla con este medio en la zona mixta del estadio mundialista en donde se disputó el partido.

Estudiantes es, de los cuatro finalistas, el que tiene menos presupuesto. Pero mucho menos. De todos modos es de los más coperos y tiene el respeto continental. Lo tenía antes pero luego de sus últimas performances se lo ganó mucho más y las imágenes del increíble partido del miércoles recorrieron canales, radios, reels y segundos de redes sociales. A nivel Sudamericano Estudiantes se recibió de equipo grande. Ya no hay argumentos como para negarlo.

La Copa Libertadores y Estudiantes volvieron a ser tendencia. El único equipo argentino que está en competencia, el único que no es brasileño y está en semifinales, el único que en los últimos años tuvo mayor constancia que los demás del país e, incluso, del continente.

Durante toda la jornada los principales medios e influencers se expresaron en sus canales y redes para destacar su rol en las competencias internacionales. En los últimos años no sólo consiguió títulos a nivel local sino que llegó a cuartos de final de la Libertadores dos veces y de la Sudamericana. Compitió afuera del país al nivel de Boca y River, incluso por encima. Porque otros equipos, caso Lanús y Racing, lograron éxitos pero luego desaparecieron del mapa internacional. Llegar es difícil, pero mantenerse lo es mucho más. Ese es el mérito de este equipo que comanda Alexander Medina.

Por eso Estudiantes quiere hacer historia en esta edición pero también en las siguientes competencias, en especial la próxima. Tiene como objetivo jugar el Mundial de Clubes 2029 y sabe que para poder estar tiene que ser campeón o seguir participando para sumar puntos. Por ahora viene haciendo todo bien.

De momento las prioridades serán la Libertadores y la Copa Argentina, en ese orden. Más relegados quedarán el torneo Clausura y la Supercopa Internacional contra Rosario Central, a jugarse dentro de menos de 10 días en Santiago del Estero.

Que no sea prioridad no significa que la tire a la basura, pero el DT sabe perfectamente que tiene un plantel justo para seguir acelerando tan fuerte en cada recta, Ya perdió a varios jugadores importantes en un momento de toma de decisiones. Por eso los caminos a la Copa tienen dos rutas: la actual edición y la Copa Argentina, que además de un título y nuevas finales por delante ofrece el pasaporte a la Libertadores 2027.

Diferente es el escenario en Rosario Central, que lleva casi un mes esperando este partido. No solo por la necesidad de sumar un título que de alguna manera sea más justo que la Copa Anual entregada el año pasado en una oficina de Puerto Madero, sino para vengar el pasillo de diciembre, la eliminación y la goleada en la actual edición de la Copa Argentina. Solo por esa rivalidad es que hay fuego en los hinchas albirrojos que ya comenzaron la programación de la movilización.

2009-2026, un mismo sueño

Existen algunas similitudes entre este plantel 2026 y el de 2009. En lo futbolístico tiene jugadores formados en el Country como aquel otro y experiencia adquirida para potenciar al resto. Y foráneos que adoptaron la nacionalidad albirroja rápidamente: “Este Club tiene mística, no hay que darle más vuelta”, sintetizó Tomás Palacios, jugador nacido en La Pampa, formado en Talleres de Córdoba y cuyo pase es del Milan. Antes pasaron por su lugar la Gata Fernández, Braña, Boselli y Andújar, por citar algunos.

En 2009 había apellidos como Verón, Angeleri, Alayes, Desábato y Benítez que se repiten en este plantel y grupo de trabajo en la actualidad. La última vez que Estudiantes jugó una semifinal lo hizo Alexander Medina, aunque en la vereda de enfrente. “En aquella oportunidad en Nacional me tocó enfrentar y sufrir a Estudiantes, hoy la historia me pone en este lugar justo cuando volverá a jugar una semifinal de Copa”.

Para los que vuelan más rápido con la imaginación palpitan que una posible final con Palmeiras será en Montevideo, el mismo escenario que tuvo la final de la Copa Libertadores 1968, la primera que ganó el Pincha. PEro claro, es un montón y todavía tiene mucho camino por recorrer. El propio entrenador avisó en conferencia de prensa: “Todavía no ganamos nada”.

Estudiantes aumentó su respeto a nivel continental luego de eliminar a Corinthians

Las prioridades en el mes de octubre serán la serie de semifinales y el duelo ante Platense