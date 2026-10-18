Obligado a ganar, River visita al Pirata

En la continuidad de la fecha 13, River visita a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Pablo Dóvalo y la presencia de público visitante.

Mientras Ramón Díaz se acerca cada vez más al cargo de DT riverplatense, el conjunto de Núñez sabe que el margen de error es cada vez más corto en el objetivo de decir presente en la siguiente ronda del Torneo Clausura y en la tabla anual, pensando en la clasificación a las copas del año 2027.

Tras empatar con Sarmiento como visitante el miércoles pasado, la Banda se encuentra ante la obligación de no volver a dejar puntos en el camino, ya que se ubica noveno con 17 unidades y hoy por hoy, a falta de tres fechas, se estaría quedando fuera de los playoff.

Con Marcos Acuña en duda por un golpe en su pie izquierdo, de no ser de la partida el ex lateral de la Selección Argentina, su lugar será ocupado por Francisco Ortega, quien estaría acompañando en la línea de fondo a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta, junto con la presente en el arco de Santiago Beltrán. La zona media estaría compuesta por Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván o Lautaro Pereyra, con Thiago Almada unos metros más adelantado. Por último, el ataque estaría conformado por Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Enfrente estará el último campeón del fútbol argentino dirigido por Ricardo Zielinski, que marcha tercero en el grupo B y tiene un pie y medio dentro de la próxima etapa del campeonato. El Pirata no pierde desde la fecha seis del Torneo Clausura y viene de dos victorias consecutivas importantes como visitante, en el clásico frente a Talleres y en Avellaneda ante Racing. A causa de ello, de sumar de a tres ante el Millonario, los cordobeses igualarán la línea de Argentinos Juniors, con 25 puntos.

El Ruso Zielinski pondrá lo mejor que tiene a disposición para repetir la historia que se dio la última vez que se vieron las caras, en la final del Torneo Apertura 2026, donde su equipo derrotó 3-2 a los dirigidos por Chacho Coudet para ser campeón por primera vez en su historia justamente en suelo cordobés.

En este contexto, Belgrano y River por sus distintas realidades y urgencias están con la imperiosa necesidad de adueñarse de las tres unidades que los acerquen a los objetivos de cara al cierre de este año 2026.