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Oficial | Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección el 6 de octubre en el Monumental

Lionel Scaloni incluyó al capitán argentino en la lista para la próxima fecha FIFA. Messi no jugará los primeros amistosos y tendrá su última presentación con la Albiceleste frente a Benín

Por Redacción

Lionel Messi fue incluido en la convocatoria de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA y tendrá su despedida del combinado nacional el 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental.

El capitán argentino había anunciado recientemente su decisión de dejar la Selección. Sin embargo, formará parte de la nómina para esta serie de amistosos, aunque su participación estará reservada para el último encuentro.

La convocatoria se produce luego de la participación argentina en el Mundial 2026 y en el comienzo de un nuevo ciclo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El futuro de Scaloni al frente del equipo, además, continúa sin una definición oficial.

Messi no estará presente en los primeros compromisos de esta fecha FIFA y su última función con la camiseta argentina será ante Benín, el martes 6 de octubre, en el Monumental.

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