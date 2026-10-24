Olmos, ante Everton, lo más destacado de la Liga

Si las condiciones del tiempo lo permiten, esta tarde a partir de las 16 se jugará la décima fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Amateur Platense, a excepción de San Lorenzo-CRISFA, que se jugaría el próximo miércoles.

Uno de los partidos más destacados de lajornada, sin dudas, será el que sostendrán en Lisandro Olmos, el local, Unidos, puntero con 19 unidades, y Everton, sexto con 14. Este cotejo tendrá lugar en 184 entre 43 y 44.

Y si de encuentros destacados se trata, también se llevará todas las miradas el cruce entre los dos escoltas con 17, Estrella y ADIP, a llevarse a cabo en 8 y 169, Berisso.

Asociación Brandse, por su parte, que aparece en el lote de los terceros con 16 puntos, recibe en 52 y 161 a Las Malvinas.

Mientras que Peñarol, que entre semana le ganó 2-0 a San Lorenzo en el partido pendiente, visita en 38 y 155 al alicaído Nueva Alianza, que suma solo 7 puntos.

La fecha se completa con estos encuentros: For Ever-Polideportivo Gonnet (610 entre 12 y 13); CRIBA-Alumni (2 y 611) y Fomento-CC. Tolosano (58 y 132).

TRICOLORES EN ENSENADA

En lo que respecta a la Primera B, Tricolores, que manda en la tabla con 20 puntos, se presenta esta tarde en Ensenada, para enfrentar a 5 de Mayo en Quintana y Uruguay.

En tanto que el escolta, Villa Montoro (19), recibe en 96 y 118 a Curuzú Cuatiá, en busca de los tres puntos que le permitan seguir a la expectativa en el Clausura.

La fecha contempla además estos partidos: La Plata FC-Romerense (25 y 514); Asociación Iris-Defensores (CB) (143 y 517); Comunidad Rural-San Martín de Los Hornos (66 y 174); CF. Ringuelet-Porteño (8 y 528); Expreso Rojo-Talleres (515 y 207) y Argentino (J)-Villa Lenci (18 y 460).

PARTIDAZO EN CITY BELL

Finalmente, y en el marco de la octava fecha de la C, San Juan Bautista, puntero con 18 visita en 17 y 476 a Banco Provincia, el escolta con 15. También juegan esta tarde Unidos del Dique-Universitario (47 y 129); NV. Argüello-Los Dragones (127 entre 8 y 9); DIVE-A. Popular (4 y 407) y Pol. Gonnet-9 de Julio (501 y 141).