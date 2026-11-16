Olmos apenas empató y no pudo regresar a la punta

Unidos de Olmos, que en la semana había sufrido una quita de puntos por parte del Tribunal de Disciplina, desperdició la gran chance de regresar a la punta del torneo Clausura, al igualar ayer 2-2 con Estrella, partido celebrado en la cancha de Villa San Carlos y que formó parte de la decimotercera fecha.

El Azulgrana necesitaba sumar de a tres para subirse nuevamente a la punta y encaminarse hacia una posible conquista del título, pero esta vez, chocó ante la Cebra, que le opuso resistencia durante todo el encuentro, a pesar de que recién en el descuento alcanzó el gol de la paridad definitiva.

Estrella abrió la cuenta a los 11 minutos del primer tiempo, gracias al penal convertido por Díaz. La alegría duró muy poco, ya que cinco minutos después (a los 16), Di Pizio estableció el empate para los del Oeste Platense. Y a pocos minutos del cierre del primer capítulo, la Cebra se quedó con un hombre de menos por la expulsión de Nucetelli.

El partido siguió siendo intenso, de ida y vuelta, durante la segunda mitad. Y así fue que Unidos de Olmos dio vuelta el resultado con cabezazo de Urantovoka, a los 20 minutos.

El cuadro de Lisandro Olmos pudo definir el pleito a los 35, cuando Riel, arquero de Estrella, le contuvo un penal a Rivero.

Y cuando todo parecía de el Azulgrana se iba a quedar con la victoria (y la punta), apareció el cabezazo letal de Risculese, para sellar el empate final en el quinto minuto del adicional.

El próximo miércoles, ADIP podría saltar nuevamente a la punta si le gana a San Lorenzo de Villa Castells, en el clásico de barrio que se jugará en la cancha del Naranja. A dos fechas del final de torneo, hay seis equipos con chances concretas de festejar, aunque ADIP, de sumar de a tres, saltará a la punta y dependerá de sí para llevarse el Clausura.